La definizione e la soluzione di: Le due immagini a lato: la parte in comune dei loro nomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAN

Curiosità/Significato su: Le due immagini a lato: la parte in comune dei loro nomi Domain Name System ( nomi a dominio) In informatica e telecomunicazioni il sistema dei nomi di dominio (in inglese: Domain Name System, DNS), è un sistema utilizzato per assegnare nomi ai 31 ' (4 366 parole) - 08:51, 26 mag 2021

