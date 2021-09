La definizione e la soluzione di: Dotate per il volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALATE

Curiosità/Significato su: Dotate per il volo volo Malaysia Airlines 370 Pechino-Capitale, in Cina. Il giorno 8 marzo 2014 il volo, operato da un Boeing 777-200ER, scomparve dai sistemi di localizzazione e venne dato per disperso con un 126 ' (14 701 parole) - 13:58, 30 ago 2021

Altre definizioni con dotate; volo; Dotate di ottima intesa, come squadre o amiche; Dotate di un'educazione scolastica; Strutture dotate di sale pesi; Dotate di capelli per niente lisci; Prendere il volo risaltare; Si dice di un tavolo riservato al ristorante; Assist a due mani per la schiacciata di pallavolo; È del diavolo in una sonata di Giuseppe Tartini; Ultime Definizioni