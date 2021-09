La definizione e la soluzione di: Del tutto privi di efficacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Del tutto privi di efficacia

Antagonista (biochimica) (sezione Tipologie di antagonisti) trasduzione del segnale. Gli antagonisti sono dotati di affinità per il recettore, ma sono privi di efficacia intrinseca, non sono in grado di provocare 3 ' (303 parole) - 12:28, 10 ago 2016