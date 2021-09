La definizione e la soluzione di: Lo è chi non ha preferenze nella scelta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : INDIFFERENTE

Curiosità/Significato su: Lo e chi non ha preferenze nella scelta Preferenza preferenze individuali permettono la scelta di obiettivi (goal). Altri progetti Wikizionario Wikizionario contiene il lemma di dizionario «preferenza» 746 byte (83 parole) - 04:25, 20 lug 2021

Altre definizioni con preferenze; nella; scelta; Senza fare preferenze; Avere delle preferenze; La fa chi ha preferenze; Un lavoro nella vigna; Nel vino e nella vodka; Si mangia nel cono o nella coppetta; Asimmetriche si usano nella ginnastica femminile; Colui che non beve alcolici per scelta o necessità; La scelta del meglio; Così era la canzone più scelta al jukebox; I partecipanti a una scelta tramite conta; Ultime Definizioni