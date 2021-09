La definizione e la soluzione di: Avanzare strisciando sul terreno per non farsi scorgere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GATTONARE

Curiosità/Significato su: Avanzare strisciando sul terreno per non farsi scorgere di fluttuare strisciando il suo corpo in avanti. Entrambe le sue piccole pinne sono inaspettatamente maneggevoli, ma nonostante ciò non è ancora in grado

