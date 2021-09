La definizione e la soluzione di: La vasca in cui si pratica il nuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PISCINA

Curiosità/Significato su: La vasca in cui si pratica il nuoto nuoto Salsomaggiore in vasca da 25 m. Caeleb Dressel è il campione del mondo dei 100 m stile libero del 2019, la più rinomata specialità del nuoto. Il nuoto, e gli 55 ' (6 932 parole) - 01:17, 12 ago 2021

La vasca... vulcanica; Un'enorme vasca della cartiera; Vasca della cartiera; Elettrodomestici dotati di vasca; La norma pratica di una qualsiasi disciplina; Lo sport praticato a pancia in giù su uno slittino; Come la pratica di chi rinuncia ai beni materiali; E' più o meno lungo quello di una pratica; La Sylvie canadese del nuoto sincronizzato; Erano di nuoto a Budapest nel 2017; Stile di nuoto... da cetacei; L'inizio della pallanuoto;