La definizione e la soluzione di: Tre gol di un calciatore in una sola partita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIPLETTA

Curiosità/Significato su: Tre gol di un calciatore in una sola partita Pelé (categoria Calciatori del Santos F.C.) media 0,837 gol a partita) e vincendo tre Mondiali. Con in campo sia Garrincha che Pelé la Nazionale brasiliana non ha mai perso una partita. Terminata 96 ' (8 034 parole) - 10:04, 10 set 2021

