La definizione e la soluzione di: Supporto per annotare gli impegni giornalieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGENDA

Curiosità/Significato su: Supporto per annotare gli impegni giornalieri Pandemia di COVID-19 (sezione Critiche per la gestione della pandemia) a restrizioni di viaggio, quarantene e coprifuoco, tra cui si possono annotare: la quarantena della nave da crociera Diamond Princess nelle acque giapponesi; 231 ' (29 010 parole) - 08:22, 8 set 2021

Altre definizioni con supporto; annotare; impegni; giornalieri; La dimensione di un supporto; Un tessuto di supporto per il punto croce; Supporto piatto e ampio spesso metallico; Supporto galleggiante per arti superiori; Si riempiono... di impegni; Diserzioni, trasgressioni di impegni; Impegni e obblighi... pesanti; Il peso di certi impegni; Ultime Definizioni