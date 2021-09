La definizione e la soluzione di: Suffisso in chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ATO

Curiosità/Significato su: Suffisso in chimica Nomenclatura chimica nomenclatura chimica rendendola simile alla moderna. I suffissi -ico -oso -ato -ito -uro, usati ancora oggi, furono introdotti dal chimico francese. Per 44 ' (4 016 parole) - 14:03, 27 lug 2021

Altre definizioni con suffisso; chimica; Suffisso da diminutivo; Suffisso diminutivo; Suffisso per sostanze proteiche; Suffisso da participi passati; In chimica può essere atomico o molecolare; Il Linus premio Nobel per la chimica e per la pace; In chimica indica l'idrogeno; In chimica, grasso che può essere mono-, di-, tri-; Ultime Definizioni