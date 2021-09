La definizione e la soluzione di: La stanza in cui si prepara da mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CUCINA

Curiosità/Significato su: La stanza in cui si prepara da mangiare La grande abbuffata quattro accettano volentieri e offrono da mangiare a tutta la scolaresca, e soprattutto conoscono Andréa, la giovane e formosa maestra, che viene invitata 14 ' (1 491 parole) - 14:15, 9 ago 2021

Altre definizioni con stanza; prepara; mangiare; Schivate, tenute a distanza; Una sostanza azotata basica come la caffeina; Sostanza esplosiva dalla formula H2C2; La stanza delle signore nel XVIII secolo fra; Un caffé da bar preparato sul momento; Aspiranti che si preparano a prendere i voti; Prepara una trama... di fili; Dopo averlo preparato si lascia riposare; Intuire qualcosa immediatamente: mangiare la __; Si possono mangiare gialli, verdi e rossi; Una pallina... da mangiare; Mangiare avidamente;