La definizione e la soluzione di: Lo sono le acque scure, per niente limpide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORBIDE

Curiosità/Significato su: Lo sono le acque scure, per niente limpide colpì con grande scure, e mi riversò alla deriva di un torrente invernale". Molte sono le metafore luminose nel frammento di Alcmane, le metafore equestri

