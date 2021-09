La definizione e la soluzione di: Sollevare la parte anteriore della moto in corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMPENNARE

Curiosità/Significato su: Sollevare la parte anteriore della moto in corsa Locomotiva a vapore (sezione Preservazione della memoria) costruito in rame o in acciaio e posto nella parte posteriore (fanno eccezione le, poco diffuse, locomotive con cabina anteriore). La costruzione in rame offre 67 ' (8 164 parole) - 15:38, 31 ago 2021

