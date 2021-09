La definizione e la soluzione di: Significa... in grande quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : A IOSA

Curiosità/Significato su: Significa... in grande quantita Complemento di quantità Nella sintassi della frase semplice, il complemento di quantità precisa, per l'appunto, in che quantità è l'oggetto, l'animale, o la persona di cui si tratta 2 ' (189 parole) - 11:14, 1 ago 2021

