Soluzione 8 lettere : AGOEFILO

Curiosità/Significato su: Servono per cucire Macchina per cucire macchina per cucire o macchina da cucire, o, soprattutto in ambito industriale, cucitrice, è un'apparecchiatura meccanica o elettromeccanica impiegata per unire 13 ' (1 535 parole) - 15:47, 20 apr 2021

Altre definizioni con servono; cucire; Per quella differenziata servono bidoni separati; Minestre e zuppe si servono in quello fondo; Servono per trattenere il cane; Quelli selvatici servono per la pasta con le sarde; Serve per cucire il cuoio; Una che sa cucire calzoni; Diffusa marca italiana di macchine da cucire; Fibra tessile per cucire;