La definizione e la soluzione di: Ci seguono in scioltezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OL

Curiosità/Significato su: Ci seguono in scioltezza Simona Halep (sezione 2020: Tre titoli WTA e cinquecento vittorie in carriera) la sconfitta in tre set contro la serba Ana Ivanovic (n. 7), si classifica al primo posto del girone. In semifinale batte in scioltezza la polacca Agnieszka 97 ' (11 864 parole) - 10:36, 6 set 2021

