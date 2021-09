La definizione e la soluzione di: Roditori lunghi 60-80 cm come il bobak. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARMOTTE

Curiosità/Significato su: Roditori lunghi 60-80 cm come il bobak

Altre definizioni con roditori; lunghi; come; bobak; Catapecchia... per roditori; Roditori che corrono su una ruota; Roditori semiacquatici; Instancabili roditori; I lunghi rami della vite; Espressioni tristi, musi lunghi; Tagli lunghi e sottili in una materia dura; Lunghi gnocchi scavati tradizionali del Molise; Come Ellen Hidding e Rutger Hauer; Lo è un numero... come 1° o 2°; Premio, come un compenso straordinario; Come l'acido fosforico con zucchero e basi azotate; Ultime Definizioni