Roditore andino cacciato per la pelliccia.

Soluzione 8 lettere : CINCILLÀ

Curiosità/Significato su: Roditore andino cacciato per la pelliccia Lycalopex culpaeus (sezione Nelle culture andine) pecore, e per questo motivo viene spesso cacciato o avvelenato. In alcune regioni sta divenendo raro, ma in generale la specie non è minacciata d'estinzione 18 ' (1 606 parole) - 23:22, 25 giu 2021

