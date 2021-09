La definizione e la soluzione di: Retta che tocca una curva in un punto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TANGENTE

Curiosità/Significato su: Retta che tocca una curva in un punto Tangente (geometria) ( Retta tangente) di una Retta tangente a una curva è quella di una Retta che "tocca" la curva senza "tagliarla" o "secarla" (immaginando la curva come se fosse un oggetto 4 ' (586 parole) - 14:18, 13 mag 2021

Altre definizioni con retta; tocca; curva; punto; Quelle borettane hanno una forma schiacciata; Il Bertrand regista de La morte in diretta; In geometria, area divisa da un'altra da una retta; Il Michele che condusse La vita in diretta; Il toccare appena la vernice con un pennello; Vuole toccare per credere, come San Tommaso; Che può essere toccato con mano; Si toccano solo nei paradossi; Misura la pendenza della tangente di una curva; Così è anche detta la spatola a lama curva; Punti più alti di una curva; Curva, gobba; Come il punto che fa vincere; Si fa per mostrare disappunto in teatri e stadi; Decisivo... come un punto; Spazio che circonda un dato punto di riferimento; Ultime Definizioni