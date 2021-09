La definizione e la soluzione di: Prolungato, che non si esaurisce in tempi brevi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DURATURO

Curiosità/Significato su: Prolungato, che non si esaurisce in tempi brevi Francis Ford Coppola (categoria Premi Oscar alla migliore sceneggiatura non originale) principalmente a percussione per simboleggiare l'idea di tempo che si esaurisce. Mentre vi lavorava, Coppola si è reso conto di aver bisogno dell'aiuto di un musicista 61 ' (7 403 parole) - 00:55, 10 set 2021

Altre definizioni con prolungato; esaurisce; tempi; brevi; Abbaio forte e prolungato; Prolungato temporalmente; Cupo e prolungato rumore; Esercizio a sforzo prolungato che consuma calorie; Riferiti ai tempi più recenti; Commemora la presentazione di Gesù nel tempio; Il suo tempio principale era nell'isola di Lemno; Privo di ali laterali... come un tempio; Il trattamento d'onore abbreviato con S.G; Brevi e intensi rovesci; Suoni brevi, secchi e ripetitivi; Una firma abbreviata e illeggibile; Ultime Definizioni