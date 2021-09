La definizione e la soluzione di: Perfezionare o rendere più acuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Perfezionare o rendere piu acuto

Sassofono (sezione La legatura (o fascetta)) chiave in più nel grave che consentiva di scendere fino al la grave (in seguito adottata nei baritoni) e ben due chiavi in più nell'acuto che rendevano 28 ' (3 832 parole) - 01:05, 28 lug 2021