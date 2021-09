La definizione e la soluzione di: Si fa per sapere l'opinione delle persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SONDAGGIO

Curiosità/Significato su: Si fa per sapere l opinione delle persone Socrate ( sapere di non sapere) di verità e di sapere, che però sembravano continuamente sfuggirgli. Egli diceva di essersi convinto così di non sapere, ma proprio per questo di essere 84 ' (9 909 parole) - 20:00, 13 set 2021

