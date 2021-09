La definizione e la soluzione di: Per quella differenziata servono bidoni separati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RACCOLTA

Curiosità/Significato su: Per quella differenziata servono bidoni separati

Altre definizioni con quella; differenziata; servono; bidoni; separati; Quella della salute la raccomanda la mamma; Quella di cristallo la perde Cenerentola al ballo; Quella del calciatore si incolla sull'album; Quella di pollo si mangia attorno all'osso; Una discarica differenziata comunale; Contenitore per la raccolta differenziata; Differenziata lista; Quella differenziata va fatta per i rifiuti; Minestre e zuppe si servono in quello fondo; Servono per trattenere il cane; Quelli selvatici servono per la pasta con le sarde; Se non si agitano non servono; Serve per far bidoni; Se ne fanno bidoni; Vanno separati per montare a neve ferma; La contrastano i separatisti; Sono separati dalle strade; Ultime Definizioni