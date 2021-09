La definizione e la soluzione di: Per niente soddisfatto, infelice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCONTENTO

Curiosità/Significato su: Per niente soddisfatto, infelice Principio di Anna Karenina felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo», con ciò intendendo che esista un solo modo per essere felici, ovvero il soddisfacimento 11 ' (1 260 parole) - 16:51, 18 ago 2021

Altre definizioni con niente; soddisfatto; infelice; Lo sono le acque scure, per niente limpide; Infidi, ipocriti, per niente corretti; Non opportuno, sconveniente; Nientemeno che, anche; I battiti di mani di un pubblico soddisfatto; Chi la compie è soddisfatto; Scodinzola quand'è soddisfatto; Se le frega il soddisfatto; Misero, infelice; L'infelice re padre di Gonerilla e Regana; Infelice sinonimo di animale; Un infelice re immortalato da Shakespeare; Ultime Definizioni