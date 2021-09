La definizione e la soluzione di: La pentola comunemente usata per friggere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PADELLA

Curiosità/Significato su: La pentola comunemente usata per friggere Attrezzo da cucina agisce per impedire l'ulteriore corrosione (un processo noto come stagionatura). Inoltre, se un utensile di ferro si usa unicamente per friggere o cuocere 33 ' (3 911 parole) - 14:29, 9 ago 2021

Altre definizioni con pentola; comunemente; usata; friggere; Una pentola... che fa coccodè fra; Una pentola di coccio; Una pentola... di scarico; Tipo di pentola spesso in terracotta o alluminio; Comunemente sono dette così le cuticole ungueali; Viene detto comunemente puma; Comunemente sono chiamati così i gigli colorati; Viene comunemente usata come sinonimo di squama; L'acqua calda usata per cure nelle spa; Patologia causata da un trattamento medico; Arma usata nella pesca subacquea; Cucchiaia spesso in legno usata nelle navi; Cuocere o friggere fino a rendere... aureo; Spesso si usa per friggere; Ultime Definizioni