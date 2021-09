La definizione e la soluzione di: Pasta o farina di semola non raffinata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INTEGRALE

Curiosità/Significato su: Pasta o farina di semola non raffinata farina La farina di grano duro, usata per la panificazione e la produzione di Pasta alimentare, prende il nome di "semola". Disambiguazione – "semola" rimanda 30 ' (3 933 parole) - 17:03, 3 giu 2021

Altre definizioni con pasta; farina; semola; raffinata; La regione nota per la pasta alla norcina; Inforna pasta con pomodoro, mozzarella e altro; Sulla pelle può essere fatta con pasta da zucchero; Quelli selvatici servono per la pasta con le sarde; Pietanza a base di farina di mais; Serve a dare omogeneità a farina e pan grattato; Il suo alveografo misura le qualità della farina; Ottima qualità di farina di grano; Lo vuole diventare Semola ne La spada nella roccia; Può essere di canna, semolato, a velo..; Tipico piatto arabo a base di semola; Tipo di raffinata e antica ceramica cino-coreana; Grossolana, poco raffinata; L'eleganza più raffinata; Ultime Definizioni