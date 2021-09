La definizione e la soluzione di: Non possono ingerire cibi con glutine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CELIACI

Curiosità/Significato su: Non possono ingerire cibi con glutine alimenti privi di glutine. Il cardine per il corretto trattamento della malattia celiaca è l'aderenza ad una dieta priva di glutine, cosa che è in grado

Altre definizioni con possono; ingerire; cibi; glutine; Possono essere aeroliti, sideroliti, sideriti; Possono causare anafilassi; Possono esserlo k, g, n, in fonetica; Possono essere anche dette snack; Lungo ferro che s'infigge in cibi da arrostire; Così è detta l'arte della preparazione dei cibi; Un marchio sui cibi: Specialità tradizionale __; Volumi che compendiano lo scibile di un campo; L'enteropatia da glutine; Alimento proteico ricavato dal glutine; Malattia causata dall'intolleranza al glutine; Sono intolleranti al glutine; Ultime Definizioni