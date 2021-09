La definizione e la soluzione di: Non del tutto accurato, approssimativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPRECISO

Curiosità/Significato su: Non del tutto accurato, approssimativo Hazara (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) popolazione afghana (tale stima è comunque approssimativa, dato che da decenni nel Paese non si hanno censimenti accurati). Alcuni hazara, infine, vivono in Pakistan 7 ' (832 parole) - 17:17, 23 ago 2021

Altre definizioni con tutto; accurato; approssimativo; Inoltre, oltretutto; Per i Matia Bazar vi è tutto un mondo; Significa letteralmente e tutto il resto; Lo è la compagnia che evita di fare tutto l'elenco; Accurato controllo; Accurato e preciso; L'esame accurato delle uscite di uno Stato; In modo approssimativo o indistinto; Viva il __, urla il calciatore approssimativo; Viva il __, urla il calciatore approssimativo; Ultime Definizioni