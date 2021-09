La definizione e la soluzione di: Minestre e zuppe si servono in quello fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : PIATTO

Curiosità/Significato su: Minestre e zuppe si servono in quello fondo anche le zuppe di vario tipo, dove pollo, carne e pesce sono abbinati a verdure diverse e talvolta a formaggio. Di seguito i giorni di festività in Ecuador

