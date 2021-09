La definizione e la soluzione di: L'isola leggendaria in cui sarebbe sepolto Re Artù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVALON

Curiosità/Significato su: L isola leggendaria in cui sarebbe sepolto Re Artu Storicità di re Artù Voce principale: Re Artù. La storicità di re Artù è oggetto di dibattito ancora oggi, soprattutto nella storiografia moderna e contemporanea. La figura 53 ' (7 070 parole) - 10:15, 13 set 2021

