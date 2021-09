La definizione e la soluzione di: Ingialliscono e cadono in autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FOGLIE

Curiosità/Significato su: Ingialliscono e cadono in autunno Safar significa "giallo" (sufr): questo mese sarebbe caduto in origine in autunno, quando le foglie Ingialliscono (oggi invece, i mesi del calendario islamico non 2 ' (255 parole) - 20:34, 17 ago 2021

Altre definizioni con ingialliscono; cadono; autunno; Fatti che accadono; Come certe stelle... che non cadono; Vi cadono termini lessicali non più utilizzati; I laterizi che cadono tra capo e collo; Non hanno petali ma sepali e fioriscono in autunno; È d'autunno in un film di Ingmar Bergman del 1978; Si riempie in autunno; Mese condiviso da estate e autunno; Ultime Definizioni