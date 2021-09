La definizione e la soluzione di: Infidi, ipocriti, per niente corretti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SLEALI

Curiosità/Significato su: Infidi, ipocriti, per niente corretti "nulla", "per niente". Rafforzativo in sostituzione di "Un cavolo". Un corno Termine colloquiale basso, simile al precedente, equivale a "niente affatto"

