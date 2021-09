La definizione e la soluzione di: Lo hanno in comune fotocamere e armi da tiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIRINO

Curiosità/Significato su: Lo hanno in comune fotocamere e armi da tiro Organi di mira ( Mirino (armi)) strumento di cattura di immagini (fotocamera o videocamera) oppure un'arma. Nello specifico, gli organi di mira delle fotocamere possono essere coassiali (mirino 9 ' (1 181 parole) - 00:02, 5 lug 2021

