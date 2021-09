La definizione e la soluzione di: Gettare via oppure respingere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CESTINARE

Curiosità/Significato su: Gettare via oppure respingere Glossario delle frasi fatte una situazione imbarazzante. Gettare benzina sul fuoco È una versione più recente della locuzione tradizionale "Gettare (o versare) l'olio sul fuoco" 348 ' (45 867 parole) - 22:45, 10 set 2021

Desistere, gettare la spugna; Quelli civili possono progettare infrastrutture; L'arte di progettare arredi; Proibizione di gettare l'amo; Che si compie camminando, oppure è scadente; Può esserlo la materia oppure una giornata uggiosa; Non abbondante oppure spoglia; Pasciuto oppure numeroso; Creare una barriera protettiva, respingere; Può respingere con i pugni; Può respingere usando i pugni; Azione da respingere;