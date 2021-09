La definizione e la soluzione di: Lo è la frazione non apparente maggiore di uno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPROPRIA

Curiosità/Significato su: Lo e la frazione non apparente maggiore di uno frazione (matematica) suddivisione di un intero è maggiore la frazione che ha il numeratore maggiore (più parti uguali prese in considerazione); frazioni con lo stesso numeratore: 19 ' (2 983 parole) - 16:05, 30 ago 2021

