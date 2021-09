La definizione e la soluzione di: Frase campata in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANACOLUTO

Curiosità/Significato su: Frase campata in aria Cattedrale di Sant'Agata Galletti in omaggio alla Patrona di Palermo. Quarta campata: Cappella altare dedicato al Sacro Cuore di Gesù, statua Sacro Cuore di Gesù. Quinta campata: Altare 64 ' (6 218 parole) - 23:45, 26 ago 2021

Altre definizioni con frase; campata; aria; Frase arguta, battuta; Frase che titola un noto brano natalizio ing; Frase a effetto pubblicitaria o politica; Nota frase di Pietro Nenni: __ piene, urne vuote; Scampata; Ha una campata sull'acqua; Santa Maria __, il Duomo di Firenze; Sterza nelle auto capace di librarsi in aria; Una breve aria esplicativa in un'opera lirica; Roccia sedimentaria conglomerata; Ultime Definizioni