La definizione e la soluzione di: Farcito... come un polpettone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIPIENO

Curiosità/Significato su: Farcito... come un polpettone polpettone il polpettone può essere farcito, ad esempio, di verdure (specialmente spinaci) e formaggio. In alcune regioni d'Italia, il termine "polpettone" viene 8 ' (1 055 parole) - 15:02, 14 gen 2021

Altre definizioni con farcito; come; polpettone; Può essere farcito; Un dolce farcito con mascarpone; Come le economie sostenibili, basate sul riciclo; Come dire attrazione da circo: fenomeno da __; Come un fiore germogliato, aperto; Applicata... come una crema sulla pelle; Ultime Definizioni