La definizione e la soluzione di: Far crescere su una pianta un'altra... pianta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INNESTARE

Curiosità/Significato su: Far crescere su una pianta un altra... pianta pianta carnivora possa crescere, è necessario che la pianta fotosintetizzi più di ciò che consuma con la respirazione. Infatti, se avvenisse il contrario, la pianta degraderebbe 79 ' (9 567 parole) - 14:05, 6 lug 2021

Altre definizioni con crescere; pianta; altra; pianta; Amareggiare, rincrescere; Fatte crescere come galline, pecore, mucche..; Un’operazione per non fare crescere le erbacce; Si sono fermati presto nel crescere; Pianta aromatica ottima con patate, carne e pesce; Così è detta una pianta coltivata come la Malvasia; Pianta erbacea da cui si ricava un olio da cucina; Pianta da cui si ricava olio per cucina; Letti e studiati un'altra volta; È altra in un romanzo sci-fi di Henry Kuttner; Quella d'acqua... è identica a un'altra; In geometria, area divisa da un'altra da una retta; Pianta aromatica ottima con patate, carne e pesce; Così è detta una pianta coltivata come la Malvasia; Pianta erbacea da cui si ricava un olio da cucina; Pianta da cui si ricava olio per cucina; Ultime Definizioni