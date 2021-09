La definizione e la soluzione di: Edificio in cui alloggiano pompieri e militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASERMA

Curiosità/Significato su: Edificio in cui alloggiano pompieri e militari

Altre definizioni con edificio; alloggiano; pompieri; militari; Importante edificio triestino: il palazzo del __; Edificio coperto sede di partite e concerti; Lo svuotamento di un edificio; Edificio... costruito; Accomuna palestre e caserme dei pompieri; La sigla dei pompieri; Sui camion dei pompieri; Tuta indossata dai militari per non farsi notare; Quelle rosse indicavano i militari britannici; Quello d'onore è formato da militari; Militari a cavallo tipici della Russia; Ultime Definizioni