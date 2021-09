La definizione e la soluzione di: Dotate di ottima intesa, come squadre o amiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AFFIATATE

Curiosità/Significato su: Dotate di ottima intesa, come squadre o amiche Risorgimento ( Proclamazione di Roma capitale) il nuovo re italiano, ma sul nome non c'è intesa, La Repubblica, 1º marzo 2011 ^ Con il termine statuto di origine medioevale e rinascimentale vennero 260 ' (30 979 parole) - 02:22, 23 ago 2021

Altre definizioni con dotate; ottima; intesa; come; squadre; amiche; Dotate di un'educazione scolastica; Strutture dotate di sale pesi; Dotate di capelli per niente lisci; Donne dotate di mezzi; Pianta aromatica ottima con patate, carne e pesce; Ottima qualità di farina di grano; Un vitigno da ottima uva nera; Una capra ottima scalatrice; Situazione di perfetta armonia e intesa; Vi si firmò la pace tra Turchia e Intesa nel 1923; Un'intesa... musicale; Silenziosa o sottintesa; Sleale... come Giuda; Originario del capoluogo ligure... come il pesto; Conseguita, ricevuta, avuta come risultato; Valorosi come personaggi epici; Fitti gomitoli di vasi capillari, come nei reni; Squadre sportive che rappresentano gli stati; Squadre che si sfidano nell'ultima gara del torneo; Accomunano squadre di calcio e condomini; La stagione... delle squadre di calcio under 19; Bandelle laterali aerodinamiche per auto; Per nulla amichevole; Comune savonese di note ceramiche: __ superiore; Una delle più antiche città mesopotamiche; Ultime Definizioni