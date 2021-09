La definizione e la soluzione di: Dopo aver fatto trenta... non costa nulla farlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRENTUNO

Curiosità/Significato su: Dopo aver fatto trenta... non costa nulla farlo Glossario delle frasi fatte ( Il bel tacer non fu mai scritto) Esprimere disinteresse personale per un fatto o per un avvenimento. Equivale al "non me ne importa nulla" Fare trenta: fare trentuno Consigliare, arrivati 348 ' (45 867 parole) - 22:45, 10 set 2021

