La definizione e la soluzione di: Si dice di governo farlocco, in mano a terzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FANTOCCIO

Altre definizioni con dice; governo; farlocco; mano; terzi; A New York si dice at least; Si dice di animale o uomo che non può fare male; Si dice di chi vive per la ricerca del piacere; Si dice con ironia di uno in salute: vivo e __; Un colpo... capace di far cadere un governo; Forma di governo tipica delle… fiabe; Come un governo... retto da pupazzi; Un governo retto... da un pupazzo; Simpatici e alla mano; Il manometro misura quella degli pneumatici; Si usa per smuovere l'aria a mano; Il secondo dito della mano; Sostenuto economicamente da terzi, sovvenzionato; L'era geologica detta anche terziaria; Comune altoatesino in tedesco detto Sterzing; Lavorano nel settore terziario; Ultime Definizioni