La definizione e la soluzione di: Con quelle locali o totali non si sente dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANESTESIE

Curiosità/Significato su: Con quelle locali o totali non si sente dolore I dolori del giovane Werther desiderio di togliersi la vita. Charlotte, a cui non sfuggono il dolore di Werther e il rapporto teso che lui ha con Albert, chiede ripetutamente al giovane di 39 ' (5 320 parole) - 08:06, 6 lug 2021

