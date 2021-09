La definizione e la soluzione di: Come l'acido fosforico con zucchero e basi azotate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NUCLEICO

Curiosità/Significato su: Come l acido fosforico con zucchero e basi azotate DNA ( acido desossiribonucleico) zucchero pentoso (il desossiribosio, detto anche deossiribosio) e una base azotata che si lega al desossiribosio con un legame N-glicosidico. Le basi 100 ' (12 095 parole) - 20:42, 16 ago 2021

Come degli organismi deboli e indifesi; Riempite, guarnite all'interno come certe pietanze; Come un prodotto commerciato in cambio di un altro; Insaccati come la luganega o il bardiccio; L'acido che annacquato diventa vetriolo; Acido che partecipa al ciclo di Krebs; Amminoacido presente ad esempio in pollo e uova; Risalita nell'esofago di acido gastrico e cibo; Sulla pelle può essere fatta con pasta da zucchero; Il terzo album di Zucchero Fornaciari; Dolce di frutta secca e zucchero caramellato; Glassa a base di albume, limone e zucchero a velo; Abitano la città con la Basilica Palladiana; Una sostanza azotata basica come la caffeina; Massiccio appenninico tra Basilicata e Calabria; Pasta fresca della Basilicata, spesso con i ceci