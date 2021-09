La definizione e la soluzione di: Colui che non beve alcolici per scelta o necessità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASTEMIO

Curiosità/Significato su: Colui che non beve alcolici per scelta o necessita Episodi di Toriko Gli episodi di Toriko sono stati pubblicati per il mercato home video nipponico in edizione DVD, tre per disco tranne il primo e l'ultimo, dal 2 agosto 158 ' (646 parole) - 12:34, 29 mag 2021

Altre definizioni con colui; beve; alcolici; scelta; necessità; Un epiteto di Gesù colui che toglie dai pericoli; Colui a cui sono rimesse le colpe; Lo è colui che combatte l'evoluzione tecnologica; Colui che racconta una storia; Il contenitore dal quale beve il ciclista; La giovane Walsh di Beverly Hills 90210; Lo beve il protagonista di un quadro di Manet; Il loro cocktail non si beve; Consumatori abitudinari di alcolici; Esagerare con gli alcolici; Beve solo gli analcolici; Non beve alcolici; La scelta del meglio; Così era la canzone più scelta al jukebox; I partecipanti a una scelta tramite conta; La destinazione scelta dal turista; Avere necessità di qualcosa: non poterne __; Piccola necessità per cui si porta fuori il cane; Si fa di necessità; Parenti... di prima necessità; Ultime Definizioni