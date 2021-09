La definizione e la soluzione di: Si coltiva in Oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TÈ

Curiosità/Significato su: Si coltiva in Oriente Winston Churchill (sezione Battaglia d'Inghilterra, Nordafrica e Medio Oriente) che ora si atteggia a fachiro di un genere ben noto in Oriente". Churchill disse anche che se Gandhi fosse andato in sciopero della fame, si sarebbe dovuto 390 ' (41 537 parole) - 15:13, 6 set 2021

