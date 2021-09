La definizione e la soluzione di: Città egiziana balneare famosa per le immersioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HURGHADA

Curiosità/Significato su: Citta egiziana balneare famosa per le immersioni numerosi: le spiagge, per un turismo balneare; le chiese, per un turismo religioso; le case rurali per un agriturismo, la cucina e i suoi sapori per un turismo

Altre definizioni con città; egiziana; balneare; famosa; immersioni; La principale città della Dalmazia; Volatile che popola le piazze delle città; La città del barbiere di una celebre opera; Baraccopoli delle grandi città brasiliane por; Una divinità egiziana; La casta egiziana esperta di geroglifici; La città egiziana con le piramidi di Giza; Abita nella capitale egiziana; Nota località balneare in provincia di Catanzaro; Una località balneare catalana: __ de Mar; Rinomata stazione balneare del Grossetano; Mèta balneare dell'Anconetano; La Puerta famosa piazza centrale di Madrid spa; La sua famosa cura... è una canzone; È famosa per non aver ceduto il posto su un bus; Famosa azienda britannica del tè; Esperti di immersioni; Quella corallina è un paradiso delle immersioni; Ultime Definizioni