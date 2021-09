La definizione e la soluzione di: Cavalli non castrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STALLONI

Curiosità/Significato su: Cavalli non castrati Equus ferus caballus ( Cavallo) di questi vivano allo stato brado come Cavalli inselvatichiti, diversi dai Cavalli selvaggi che, invece, non sono mai stati addomesticati. Uno studio 56 ' (6 560 parole) - 20:55, 12 set 2021

Altre definizioni con cavalli; castrati; Cavalli di razza elegante dal manto grigio; Cavalli magici e colorati di un cartone anni '80; Stanno dietro a locomotive ma anche a cavalli; Caviglie... di cavalligaretti; La gabbia di ingrasso per i polli maschi castrati;