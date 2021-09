La definizione e la soluzione di: La carta... che non vale nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STRACCIA

Curiosità/Significato su: La carta... che non vale nulla Carta d'identità cartacea italiana scadenza naturale. La carta d'identità cartacea verrà rilasciata ugualmente solo in casi di estrema esigenza o per tutti i cittadini che non possono recarsi 32 ' (3 947 parole) - 11:32, 17 mag 2021

Altre definizioni con carta; vale; nulla; L'obiettivo dei protagonisti de La Casa di Carta; Si acquista dal tappezziere: carta da __; Piante arboree molto usate dall'industria cartaria; La cartamoneta con la filigrana; Equivale a evidente; Vale un miliardo di miliardi; La Rame attrice e drammaturga e la Valeri... idem; Può essere avverbiale, aggettivale o congiuntiva; Grossa, per nulla sottile; Dopo aver fatto trenta... non costa nulla farlo; Quello di Goldstone ha massa nulla; Dileguato nel nulla; Ultime Definizioni