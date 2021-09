La definizione e la soluzione di: Cambiano la suola in nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NL

Curiosità/Significato su: Cambiano la suola in nulla Glossario calcistico (categoria Liste in aggiornamento) Gomera : gesto tecnico con cui si ferma la palla con la suola di un piede e si colpisce subito dopo con la punta dell'altro piede. Grande Slam : vittoria 91 ' (10 971 parole) - 08:31, 24 ago 2021

Altre definizioni con cambiano; suola; nulla; Se le scambiano i fidanzati; Cambiano la forza in norma; Cambiano gli indugi in incubi; Ciocolatini... che si scambiano; Calzatura da montagna con suola a carrarmato; Ci si pulisce la suola delle scarpe; Un'alta suola di sughero; La carta... che non vale nulla; Grossa, per nulla sottile; Dopo aver fatto trenta... non costa nulla farlo; Quello di Goldstone ha massa nulla; Ultime Definizioni