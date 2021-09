La definizione e la soluzione di: Volare in gruppo, riferito ad api o altri insetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCIAMARE

Curiosità/Significato su: Volare in gruppo, riferito ad api o altri insetti Apprendimento e comunicazione delle api bottinatrice. Le api hanno sviluppato i meccanismi di regolazione della temperatura al più alto grado riscontrabile in qualsiasi comunità di insetti. Infatti 26 ' (3 873 parole) - 00:41, 29 set 2020

